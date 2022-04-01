До них підключені робочі підгрупи.

У пʼятницю, 1 квітня, продовжились перемовини української та російської переговорних груп.

Вони відбуваються в онлайн-форматі, сказав у коментарі журналістам радник голови Офісу президента, учасник української делегації Михайло Подоляк, повідомили в пресцентрі ОПУ.

Він додав, що до перемовин підключені робочі підгрупи.

Фото: УП

Фото: УП

Нагадаємо, попередній очний раунд перемовин Україна та Росія провели в Стамбулі 29 березня. Україна запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН – Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль надали нашій державі гарантії безпеки, схожі на принцип колективної безпеки НАТО. Зокрема, в разі нового нападу на Україну упродовж трьох днів країни-гаранти повинні надати військову допомогу, озброєння та створити безпольотну зону.

Великобританія готова стати одним із гарантів безпеки для України у разі підписання відповідного міжнародного договору. Водночас The Times пише, що Великобританія стурбована тим, що Сполучені Штати, Франція та Німеччина підштовхнуть Україну до «врегулювання» ситуації і до здійснення значних поступок в мирних переговорах з Росією.

Готовність підтвердила також Німеччина, але за умови припинення війни. США кажуть, що поки стосовно цього питання нема конкретики.