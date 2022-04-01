Російська армія відходить з Чернігівщини, але авіаційні і ракетні удари по області ніхто не відміняв, – Чаус

Російська армія відходить з Чернігівської області, але для чого вона це насправді робить – відомо лише їй.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав очільник Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

“Та я сподіваюся, що він (ворог, - ред.) іде звідси назавжди. Навіть якщо йде, для перегрупування та щоб повернутися, то ми його будемо чекати з подвійним “радушием”, – сказав він.

Зараз всі громади працюють над відновленням життєдіяльності. Наші Збройні Сили займаються розмінуванням населених пунктів там, де стояв ворог і зачисткою.

Водночас Чаус наголосив, що можливі авіаційні і ракетні удари по області.

“Цього ніхто не відміняв. Ворог може діяти будь-яким чином і таким теж. Тобто вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому у мене велике прохання: за наявності сигналу тривоги знаходитися в об’єктах укриття. Нам ще рано розслаблятися”, – сказав Чаус.

Нагадаємо, вчора Генштаб Збройних сил України підтвердив звільнення від окупантів Слободи на Чернігівщині. Під контроль української влади повернуто також село Лукашівка.