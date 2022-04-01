Ворог збільшив інтенсивність обстрілів Харкова і завдав удару по Миколаївщині, – зведення від ОДА

Ніч на 1 квітня відносно спокійна минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській областях, на Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та у Дніпропетровській області.

На Київщині теж було відносно спокійно, але по всій області лунало декілька тривог. Ворог продовжує часткове відведення підрозділів з півночі області. Макарів та Ірпінь контролюються ЗСУ. Інфраструктура там зруйнована, територія замінована. Йде зачистка, повідомили в зведенні від голів ОДА станом на 8:00.

Біля Чернігова відбуваються бої. За вчора звільнили кілька сіл у київському напрямку. Інтенсивність обстрілів міста за добу зменшилась.

В Донецькій області широких наступальних дій з боку противника не відбувалося, натомість обстріли по всій лінії зіткнення тривають. За добу серед цивільних загинули семеро людей включно з дитиною. Поранено 22 людей, зокрема четверо неповнолітніх.

Найсильніші обстріли і руйнування: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Вугледар. По Мар'їнці зранку був штурм піхоти, наші відбивають атаки. Також вранці обстріляли околиці Новолуганського. Маріуполь без змін: заблокований, але бореться. Жоден гуманітарний вантаж до міста на зайшов – ворожі війська не пропускають.

На Луганщині були потужні обстріли Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної. Пошкоджено 20 об’єктів, серед них – 9 багатоквартирних та 9 приватних житлових будинків, об’єкти інфраструктури. Від вогню росіян загинуло двоє людей у Сєвєродонецьку. Постраждали жителі Лисичанська і Тошківки. Врятовано з полум’я чотирьох. Без газопостачання перебувають 32 населених пункти, з них 28 – повністю та 5 частково.

Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів Харкова, увечері ракета влучила в центральну частину міста. За попередніми даними, жертв немає. Тривають обстріли житлових районів. По області тривають бої на Ізюмському напрямку. З населених пунктів району евакуйовують людей, за вчора – 2500 тисячі.

На Миколаївщині вночі РФ обстріляла Миколаївський район. На інших територіях ніч відносно спокійна. Тривають рятувально-пошукові роботі після ракетного удару по ОДА.

На Херсонщині тривають вибухи та постріли. На кордоні з Миколаївською та Дніпропетровською областями за останню добу велися бойові дії. Місцеві жителі повідомляють про знищену інфраструктуру, будинки місцевих жителів. Ці райони знаходяться на межі гуманітарної катастрофи.

Нагадаємо, Збройні сили України звільнили від російських окупантів 11 населених пунктів у Херсонській області. Завдяки українським військовим місцеве населення може отримувати гуманітарну допомогу – медикаменти та продукти харчування. Крім того, українські захисники звільнили пʼять населених пунктів у Запорізькій область.