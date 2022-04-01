Австралія надішле бронетехніку Україні після запиту Зеленського

"Ми відправляємо наші боєприпаси, ми відправляємо нашу гуманітарну допомогу, ми відправляємо все це і бронежилети".

Австралія направить в Україну бронетехніку власного виробництва на прохання президента Зеленського. Про це заявив у прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон, повідомляє CNN.

Водночас глава уряду не сказав, коли і скільки транспортерів Bushmasters буде відправлено до України.

"Ми не просто відправляємо наші молитви, ми відправляємо нашу зброю, ми відправляємо наші боєприпаси, ми відправляємо нашу гуманітарну допомогу, ми відправляємо все це і бронежилети", - сказав Моррісон.

"Ми збираємося відправити наші бронетранспортери, а також наші Bushmasters. І ми направляємо зброю в Україну на наших С-17", - повідомив Моррісон.

Раніше Володимир Зеленський закликав Австралію надати бронемашини Bushmaster, які можуть суттєво допомогти в боротьбі з Росією.

У виступі перед австралійським парламентом глава держави зауважив, що й інші зразки техніки та зброї здатні посилити наші позиції і Україна буде вдячна, якщо є можливість їх надати.

Він також запросив Австралію взяти шефство над Херсонщиною, яка сьогодні виборює свою свободу.