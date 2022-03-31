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Німеччина може націоналізувати дочірні підприємства "Роснафти" та "Газпрому"

Російські компанії на території Німеччини можуть спровокувати масові збої енергопостачання.

Німеччина може націоналізувати дочірні підприємства "Роснафти" та "Газпрому"
Фото: EPA/UPG

Федеральний уряд Німеччини вивчає варіант із націоналізацією дочірніх підприємств "Газпрому" та "Роснафти" на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю у німецькому виданні Handelsblatt.

Зазначається, що ймовірний дефіцит енергоносіїв примусив німецький уряд до пошуку нових ідей. Тому Міністерство фінансів наразі працює над низкою опцій, зокрема, - націоналізацією "дочок" російських держкомпаній.

Урядовці на чолі з канцлером Олафом Шольцом стурбовані стабільністю енергетичного сектору. Видання зазначає, що російські компанії в Німеччині, які мають системне значення, можуть спровокувати масові збої енергопостачання.

Gazprom Germania керує великими газосховищами, а Rosneft Deutschland є ключовим гравцем на ринках бензину, дизельного палива та гасу. Обидві компанії є наразі незамінними на енергетичному ринку Німеччини.

Нагадаємо, днями в німецьких офісах "Газпрому" відбулись обшуки в межах розслідування впливу РФ на енергетичну кризу в Європі. Слідчі дії відбулися в офісах Gazprom Germania GmbH та Wingas GmbH, на частку яких припадає близько 20% постачання газу на німецький ринок.

Євросоюз розслідує вплив  "Газпрому" на енергетичну кризу в Європі взимку 2021-22 років. Тоді російський монополіст обмежив додаткові постачання газу якраз у той час, коли запаси блакитного палива в Європі впали до найнижчого рівня за останні 10  років.

Під час розслідування з'ясувувалися факти тиску російської сторони на європейських політиків, щоб ті схвалили запуск газопроводу "Північний потік-2".

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