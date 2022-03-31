Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
У МВС назвали причини часткового “відводу” військ РФ із території Чорнобильської АЕС
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
ГоловнаСвіт

Країни-донори нададуть Україні більше летальної зброї, - Єрмак

Голова ОП наголосив, що Україні потрібні, як мінімум, системи ПРО та далекобійна артилерія.

Країни-донори нададуть Україні більше летальної зброї, - Єрмак
Архівне фото
Фото: president.gov.ua

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що  країни-донори вирішили передати Україні більше летального озброєння для захисту від російського вторгнення.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак із посиланням на Reuters.

"Пішли хороші новини по зброї. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що за підсумками конференції донорів країни вирішили постачати Україні більше летального озброєння", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Раніше британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що хоче передати Україні "більш летальну" зброю, оскільки "характер розв'язаної Росією війни змінився".

Єрмак наголосив, що Україні потрібні, як мінімум, системи протиповітряної оборони та далекобійна артилерія.

Нагадаємо, раніше голова ОП наголосив, що Україні потрібно більше зброї від західних партнерів, щоб виграти війну з Росією. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук також в інтерв’ю телеканалу Fox News заявив, що Україна сьогодні прикриває східний фланг НАТО, тому альянс має посилити її військовою технікою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також