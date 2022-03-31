Країни-донори нададуть Україні більше летальної зброї, - Єрмак

Голова ОП наголосив, що Україні потрібні, як мінімум, системи ПРО та далекобійна артилерія.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що країни-донори вирішили передати Україні більше летального озброєння для захисту від російського вторгнення.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак із посиланням на Reuters.

"Пішли хороші новини по зброї. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що за підсумками конференції донорів країни вирішили постачати Україні більше летального озброєння", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Раніше британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що хоче передати Україні "більш летальну" зброю, оскільки "характер розв'язаної Росією війни змінився".

Єрмак наголосив, що Україні потрібні, як мінімум, системи протиповітряної оборони та далекобійна артилерія.

Нагадаємо, раніше голова ОП наголосив, що Україні потрібно більше зброї від західних партнерів, щоб виграти війну з Росією. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук також в інтерв’ю телеканалу Fox News заявив, що Україна сьогодні прикриває східний фланг НАТО, тому альянс має посилити її військовою технікою.