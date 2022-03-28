Україна сьогодні прикриває східний фланг НАТО, тому альянс має посилити її військовою технікою, - Стефанчук

Це може змінити хід боротьби з РФ і не допустити атаки Росії на європейські країни, наголосив спікер.

Сьогодні Україна прикриває східний фланг НАТО. І якщо РФ дозволити досягти успіху в Україні, вона почне атакувати інші європейські країни.

Про це Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За словами спікера українського парламенту, російські чиновники вже говорять про свої плани щодо знищення після України Польщі, а також країн Балтії. А опитування населення РФ показує, що більшість підтримує подальші агресивні дії країни.

Тому Руслан Стефанчук вкотре закликав НАТО посилити практичну підтримку України. Альянс має спроможність забезпечити Україну військовою технікою, яка змінить хід боротьби з РФ. Мова йде про танки, бойову авіацію і системи ППО.

"Ми не просимо, щоби НАТО направило свої війська на захист України. Ми лише говоримо: закрийте небо, надішліть нам зброю, а ми зробимо все інше", - наголосив Голова ВРУ.

Стефанчук нагадав про ракетний обстріл Львова Росією в той час, коли за 100 миль у Польщі виступав із промовою американський президент Джо Байден.

Також спікер подякував США за підтримку України, зокрема - технікою і санкціями. Стефанчук наголосив, що "не можемо припинити вживати заходів, щоби змусити Росію зупинити цю жорстоку війну проти України". Голова ВРУ додав, що всі російські банки необхідно відключити від SWIFT і потрібно закрити всі лазівки для обходу санкцій.

Нагадаємо, в Україні загинули оператор Fox News та українська журналістка Олександра Кувшинова - їхню машину обстріляли окупанти в Горенці під Києвом.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що ракетний обстріл Львова Росією в момент виступу Байдена - це "промовистий ляпас президенту США, який саме в той час перебував за якихось 10 хвилин польоту ракет окупантів ".