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На Сумщині російські окупанти наїхали на родину - батько помер від травм, мати із сином дістали поранення, - ГПУ

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

На Сумщині російські окупанти наїхали на родину - батько помер від травм, мати із сином дістали поранення, - ГПУ

В Сумській області російські окупаційні війська здійснили наїзд на пішоходів, в результаті чого одна людина загинула від травм.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, 27 березня 2022 близько 17:15 на автодорозі за межами населеного пункту с.Чумакове Конотопського району Сумської області  рухалась колона військової техніки російської федерації. Нехтуючи  міжнародним правом, військовослужбовець РФ умисно, здійснив наїзд на пішоходів, які ішли в попутному напрямку. Внаслідок цього постраждала родина - 15-річний підліток та його мати отримали поранення, 33-річний чоловік  від отриманих травм помер у лікарні", - повідомили в ГПУ.

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, за інформацією Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, від початку війни в Україні вже загинуло 143 дитини, ще 216 дітей поранено.

Станом на 28 березня було погоджено сім гуманітарних коридорів для евакуації українців, але їх не відкрили через загрозу провокацій з боку російських окупантів.

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