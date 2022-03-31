Зеленський закликав Нідерланди надати Україні зброю для перемоги, закрити порти для РФ і підтримати у вступі до ЄС

Він заявив, що зараз для багатьох війна в Україні стає рутиною.

Президент України Володимир Зеленський закликав Нідерланди надати Україні зброю, посилити санкції проти Росії, зокрема закрити порти для російських суден, і підтримати нашу країну у вступі до Євросоюзу.

Про це він заявив у своїй промові у Генеральних штатах – парламенті Нідерландів.

За його словами, зараз для багатьох війна в Україні стає рутиною.

“…Як би страшно це не звучало, люди вже починають звикати. Світ адаптується. Починають пропускати просто повз себе все, що чують про війну. Починають звикати до новин про нові бомбардування наших мирних міст. Про нові удари ракет. Починають звикати до оновлення переліку вбитих. Щоденні повідомлення про кількість зруйнованих будинків та обстріляних міст, громад уже не викликають емоцій”, – сказав Зеленський.

Він нагадав, що 2014 року світ ще не розумів вповні, для чого російські окупанти зайшли на українську землю – на землю Криму і частково на землю Донбасу. “А ви відчули це. Після збиття ними малайзійського "боїнга", який летів з Амстердама. Жодного сумніву бути не може – це тотально несправедлива війна. Це війна, яку Російській державі не можна пробачити. Сотні й сотні злочинів, за які потрібно притягувати до відповідальності всіх. Усіх, хто віддав злочинні накази. Усіх, хто виконував ці злочинні накази. І всіх, хто забезпечував політичне прикриття для цих злочинних наказів”, – йдеться у промові.

Зеленський акцентував увагу, що в нідерландському місті Гаага – в столиці міжнародного правосуддя – точно знають, як це робити. Але для того, щоб це сталося, потрібно ще посилювати санкції.

“Разом з іншими країнами Євросоюзу вам потрібно зробити все, щоб у Росії не було ресурсів продовжувати цю війну, війну в Європі, і не було політичної можливості переховувати злочинців. Закрийте ваші порти для російських суден! Разом з усіма іншими країнами Євросоюзу. Припиніть будь-яку торгівлю з цією державою, яка забула всі уроки Другої світової війни!” – додав він.

Президент закликав країну готуватися якнайшвидше до відмови від російських енергоресурсів, щоб “мільярди, мільярди євро за них не йшли на виробництво зброї і оплату масових убивств в Україні”.

Він подякував за підтримку, яку Україна вже отримала від Нідерландів.

“Від вашого суспільства. Від вашої держави. Ця підтримка справді безпрецедентна. Вона справді лідерська. Але війна настільки інтенсивна, російські війська настільки активні, що нам потрібно більше. "Стінгери" і "панцерфаусти" дозволяють триматися, боротися. Проте це не зброя перемоги. Нам конче потрібна така зброя, з якою можна зробити безпечним наше небо, з якою можна деблокувати наші міста, де Росія влаштовує штучний голод”, – сказав Зеленський.

Очільник України заявив, що ЗСУ потрібна така зброя, яка дозволить вигнати окупантів з нашої землі: літаки, танки, протиповітряні NASAMS і протитанкові Spike, снаряди, ракети тощо. “Ви маєте цей перелік. І я сподіваюся, знайдете можливість допомогти нам, як зможете, допомогти нам із цим”, – зауважив президент.

Насамкінець Зеленський закликав Нідерланди приєднатися до відновлення України: “Закликаю обрати місто, регіон нашої держави, які можуть побачити вашу турботу. Можуть відчути те, що ви умієте”.

Нагадаємо, вчора прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що мирна угода між Україною та Росією не стане причиною автоматичного зняття санкцій з РФ.

Раніше Рютте зазначив, що не бачить можливості швидкого приєднання України до ЄС, заявляючи, що такої прискореної процедури вступу не існує.