Абрамович виконує позитивну роль, він неофіційний канал зв'язку, – Арахамія

Українська влада передавала через російського олігарха Романа Абрамовича неформальні повідомлення для Кремля.

Про це заявив голова української делегації на перемовинах з Росією , народний депутат Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону.

«Насправді, чесно кажучи, (Абрамович виконує роль, – LB.ua) дуже позитивну. Але мені незрозуміло, чому він став публічну роль виконувати, – зазначив Арахамія. – Тому що, з самого початку, була така в нього роль – back channel. Тобто додатковий канал зв’язку, неофіційний, який допомагає важкі речі проговорювати нормальною людською мовою, а не дипломатичною – те, що вони не можуть сказати офіційно. Потім завдяки міжнародній пресі цей прихований канал став відомим на весь світ фактично».

За словами нардепа, Абрамович намагається позиціонувати себе як нейтральна сторона. «Хоча ми не сприймаємо його як нейтральну сторону. Але, звичайно, він більш нейтральний, ніж офіційна сторона перемовин», – додав він.

Нагадаємо, член української делегації Михайло Подоляк назвав Абрамовича «вкрай ефективним посередником між делегаціями». «Він модерує частково процес з точки зору, аби не було якогось там непорозуміння «на вході», тобто коли сторони щось заявляють, а інша сторона щось не так зрозуміла», – заявив він.

На початку березня Мінфін США розробив ряд санкцій щодо Абрамовича, однак вони не були оголошені на прохання Ради національної безпеки Білого дому. Видання The Wall Street Journal стверджує, що президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови порадив президенту США Джозефу Байдену почекати з санкціями проти олігарха, оскільки той може «виявитися важливим посередником у перемовинах з Росією».