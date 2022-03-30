Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Полковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
ГоловнаСвіт

Франція оголосила про відновлення видачі віз для росіян

З 1 квітня 2022 року громадяни країни-агресора зможуть подавати заявки на всі типи віз без обмежень, пов'язаних із COVID або категоріями.

Франція оголосила про відновлення видачі віз для росіян
Фото: EPA/UPG

Генеральне консульство Франції в Москві оголосило про поступове відновлення видачі віз для росіян.

За інформацією сайту Генконсульства, нещодавно були ослаблені обмеження на в'їзд до Франції, пов'язані з пандемією Covid-19, для осіб, що прибувають з РФ. Тепер запис на отримання візи можливий для великої кількості категорій заявників.

З 1 квітня 2022 року громадяни країни-агресора зможуть подавати заявки на всі типи віз без обмежень, пов'язаних із COVID або категоріями. 

Також із 1 квітня знову можна буде подавати заяви на туристичні візи без обмежень, пов'язаних із COVID.

У французькому консульстві наголосили, що "отримання візи не дозволяє автоматично в'їхати до Франції ... діють обмежувальні заходи на кордоні".

"Щоб дізнатися, чи маєте ви право на в'їзд до Франції, необхідно звернутися до статті, присвяченої міжнародним дозволам на переміщення, на сайті Міністерства внутрішніх справ", – зауважили у відомстві.

Попри це росіяни навряд чи зможуть скористатися послугами своїх авіаперевізників, щоб потрапити до Франції. Адже, нагадаємо, Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) запровадило обмежувальні заходи проти Росії у зв’язку з військовим вторгненням в Україну. EASA зупинило дії всіх сертифікатів, якщо їхні власники перебувають або проживають у Російській Федерації чи іншим чином підпадають під санкції. Це означає, що літаки без відповідних сертифікатів не зможуть здійснювати рейси в авіапросторі ЄС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також