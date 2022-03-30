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Делегація РФ покинула Туреччину, українські перемовники продовжують роботу за кордоном

Наша делегація ще зустрінеться з турецькими високопосадовцями, після чого повернеться додому. 

Делегація РФ покинула Туреччину, українські перемовники продовжують роботу за кордоном
Фото: надано ОПУ

Делегація Росії для перемовин з Україною покинула Туреччину. Члени української переговорної групи продовжують свою роботу за кордоном.

Про це повідомив делегат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram.

"30 березня заплановані зустрічі з високопосадовцями Туреччини, під час яких обговорять співробітництво у військово-технічній сфері. Після цього сьогодні ж представники нашої делегації повернуться до України", – зазначив він.

Згідно з першочерговим планом, раунд перемовин між Україною та окупантами мав відбуватися в Туреччині 28-30 березня. 28 числа перемовники вирушили в дорогу, 29-го – сіли за стіл переговорів

На зустрічі обговорювали концепцію укладення миру. Українська сторона наполягає, що підписантами мирного договору мають стати країни-гаранти, які входять до Радбезу ООН, зокрема Туреччина і США. 

За словами президента України, сигнали з переговорів можна назвати позитивними, але вони не заглушають розривів російських снарядів.

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