Делегація РФ покинула Туреччину, українські перемовники продовжують роботу за кордоном

Наша делегація ще зустрінеться з турецькими високопосадовцями, після чого повернеться додому.

Делегація Росії для перемовин з Україною покинула Туреччину. Члени української переговорної групи продовжують свою роботу за кордоном.

Про це повідомив делегат, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в Telegram.

"30 березня заплановані зустрічі з високопосадовцями Туреччини, під час яких обговорять співробітництво у військово-технічній сфері. Після цього сьогодні ж представники нашої делегації повернуться до України", – зазначив він.

Згідно з першочерговим планом, раунд перемовин між Україною та окупантами мав відбуватися в Туреччині 28-30 березня. 28 числа перемовники вирушили в дорогу, 29-го – сіли за стіл переговорів.

На зустрічі обговорювали концепцію укладення миру. Українська сторона наполягає, що підписантами мирного договору мають стати країни-гаранти, які входять до Радбезу ООН, зокрема Туреччина і США.

За словами президента України, сигнали з переговорів можна назвати позитивними, але вони не заглушають розривів російських снарядів.