Renault може вийти з АвтоВАЗу

Компанія не може передати акції підприємства російському "Ростеху" через санкції.

Французький концерн Renault вивчає можливість зміни власника АвтоВАЗу і передачі своїх 68% частки. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Компанія не може передати акції підприємства російській державній корпорації "Ростех" через санкції, що були проти неї накладені..

Нагадаємо, АвтоВАЗ виробляє дві моделі автомобілів на російському ринку. Зазначається, що на бренд Lada в цілому припадає близько п'ятої частини місцевого ринку.

У 2021 році близько 10% виручки Renault припало на російський ринок, при цьому рентабельність АвтоВАЗу склала 8,7%.

Раніше концерн Renault заявив, що призупинить роботу свого заводу в Москві на час оцінки опціонів на контрольний пакет акцій АвтоВАЗу.