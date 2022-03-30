Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
У Миколаєві обстріляли будівлю ОДА, загинуло 12 людей (оновлено)
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Постраждалих нема, але збитки шалені: ДСНС показала наслідки обстрілів продуктових складів під Броварами
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Військові збили новітній російський безпілотник "Орлан-10", що коригував вогонь
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
Ворожим вогнем уражено перегін Вишневе – Боярка (оновлено)
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
28 березня Повітряні сили знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
Арахамія провів зустріч з Мединським у рамках переговорів з Росією
Арахамія провів зустріч з Мединським у рамках переговорів з Росією
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
Росія запропонувала зустріч Путіна і Зеленського провести одночасно з підписанням мирного договору
ГоловнаНовини -

Парламент Канади проголосував за безвіз з Україною

Рішення ухвалюватиме уряд. 

Парламент Канади проголосував за безвіз з Україною
Фото: vectornews.net

Більшість членів парламенту Канади підтримали негайне скасування візового режиму з Україною. Про це повідомляє Укрінформ. Депутати проголосували за звіт профільного комітету, члени якого раніше підтримали запровадження безвізу.

“Ми закликаємо уряд Канади… запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, в тому числі швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі”, - йдеться у звіті.

Парламент також рекомендував канадському уряду “збільшити кількість персоналу, аби затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу”.

Також у документі уряд закликають “підтримати українців та інших жителів країни, які постраждали від конфлікту”. “Ми засуджуємо неспровокований напад на Україну, наказ на який віддав президент росії володимир путін, відверто порушуючи міжнародне право”, - наголошується у звіті.

Водночас зауважимо, що рішення про скасування чи запровадження візового режиму належить до компетенції уряду, законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої влади із запитом про розгляд цього питання.

У Канаді діє спрощений режим подорожей для громадян України, однак вони повинні отримати візу перш ніж вирушати до цієї країни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також