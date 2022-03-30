Парламент Канади проголосував за безвіз з Україною

Більшість членів парламенту Канади підтримали негайне скасування візового режиму з Україною. Про це повідомляє Укрінформ. Депутати проголосували за звіт профільного комітету, члени якого раніше підтримали запровадження безвізу.

“Ми закликаємо уряд Канади… запровадити безвізовий режим подорожей з України до Канади, в тому числі швидко видаючи електронний дозвіл на подорожі”, - йдеться у звіті.

Парламент також рекомендував канадському уряду “збільшити кількість персоналу, аби затримки у прийомі мігрантів не стали ще довшими через чинну гуманітарну кризу”.

Також у документі уряд закликають “підтримати українців та інших жителів країни, які постраждали від конфлікту”. “Ми засуджуємо неспровокований напад на Україну, наказ на який віддав президент росії володимир путін, відверто порушуючи міжнародне право”, - наголошується у звіті.

Водночас зауважимо, що рішення про скасування чи запровадження візового режиму належить до компетенції уряду, законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої влади із запитом про розгляд цього питання.

У Канаді діє спрощений режим подорожей для громадян України, однак вони повинні отримати візу перш ніж вирушати до цієї країни.