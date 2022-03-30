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На 30 березня погоджено три гуманітарних коридори – з Бердянська, Мелітополя та Енергодара

Колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили із Запоріжжя.

На 30 березня погоджено три гуманітарних коридори – з Бердянська, Мелітополя та Енергодара
Фото: 24TV

Сьогодні працюватимуть зелені коридори з Бердянська, Мелітополя та Енергодара. Сформовані колони автобусів і вантажівок з гуманітарною допомогою вже вирушили із Запоріжжя.

Про це повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, на середу, 30 березня, погоджено три гуманітарні коридори:

  • для евакуації маріупольців і доставки гуманітарної допомоги до Бердянська,
  • доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з Мелітополя,
  • а також для проїзду колони людей на власному транспорті з Енергодара до Запоріжжя.

На зворотному шляху до Запоріжжя до гуманітарних колон з Бердянська і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

"Вимагаємо від окупаційних військ дотриматись взятих на себе зобов'язань і пропустити гуманітарні колони через блокпости", – заявила Ірина Верещук.

"Учора на переговорах російській делегації були передані пропозиції щодо організації гуманітарних коридорів до найбільш постраждалих 97 населених пунктів в Харківській, Київській, Херсонській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Миколаївській областях. Сьогодні продовжимо роботу щодо отримання погодження цих гуманітарних коридорів від Російської Федерації", – додала українська урядовиця.

Як повідомляли, вчора, 29 березня по трьох погоджених гуманітарних коридорах на власному транспорті дісталися до Запоріжжя 1665 людей – 936 маріупольців та 729 мешканців населених пунктів Запорізької області. У Василівці весь день окупанти блокували колони автобусів для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою. Гумкоридор з Енергодара до Запоріжжя не спрацював.

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