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Окупанти насильно вивезли до РФ персонал і пацієнтів пологових будинків Маріуполя

Те, що сьогодні робить Росія, порушує всі можливі міжнародні права людини.

Окупанти насильно вивезли до РФ персонал і пацієнтів пологових будинків Маріуполя
Фото: NEXTA

Окупанти продовжують депортувати мешканців Маріуполя на територію Росії. Понад 70 людей насильно вивезли з пологового будинку №2 у Лівобережному районі – це медичний персонал і пацієнти.

Як повідомили в Маріупольській міській раді, вже відомо про понад 20 тисяч маріупольців, яких проти своєї волі вивезли до Росії.

Міська влада зазначає, що у громадян України відбирають документи, що засвідчують особу, та відправляють у так звані фільтраційні табори. Після чого перенаправляють у віддалені міста Росії. Принцип розподілу та причини вивезення людей до кінця залишаються невідомими.

"Те, що сьогодні робить Росія, порушує всі можливі міжнародні права людини. Це можна порівняти з діями фашистських військ за часів Другої світової війни. Але ми не залишимо жодного маріупольця, якого проти сили вивезли на територію Росії", – заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Він додав, що міська влада створює базу депортованих жителів міста та розробляє механізм повернення земляків.

"Ми зробимо все для того, щоб повернути людей додому", – наголосив мер Маріуполя.

У міськраді додали, що раніше було відомо про депортацію персоналу та пацієнтів міської лікарні №1. Там було приблизно 600 маріупольців.

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