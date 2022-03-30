РФ намагається дискредитувати Україну, використовуючи морські міни із захоплених у 2014 році військових складів, - МЗС

За результатами проведеної ідентифікації встановлено, що це морські міни, які, станом на початок 2022 року, не перебували на обліку Військово-морських Сил Збройних Сил України бо були захоплені РФ під час окупації Криму в 2014 році.

Про це у своїй заяві повідомляє МЗС України. Її текст розміщено на сайті міністерства.

"Зазначені міни були захоплені збройними силами РФ у 2014 році під час військового вторгнення та тимчасової окупації Росією українського міста Севастополь. Відтак, Росія, використовуючи морські міни з захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами", - сказано у повідомлені.

Такими діями держава агресор прагне приховати свою незаконну діяльність у Чорному морі, що протирічить принципам та нормам міжнародного морського та гуманітарного права, та ухилитись від відповідальності за воєнні злочини і морський розбій.

Міністерство закордонних справ України наголошує на тому, що свідоме використання Росією дрейфуючих морських мін перетворює їх на де-факто зброю невибіркової дії, яка загрожує, перш за все, цивільному судноплавству та людському життю на морі у всій акваторії не тільки Чорного моря та Азовського морів, але й Керченського та Чорноморських проток.

Відповідальність за використання дрейфуючих морських мін, а також за їх непередбачувані наслідки лежить виключно на Російській Федерації та її військово-морських силах.

Україна наполягає на притягненні Росії до міжнародної відповідальності за вчинення протиправних дій у Чорному морі, воєнні злочини і, зокрема, використання морських мін у якості зброї невибіркової дії, яка безконтрольно поширюється акваторією Чорного моря.

Про використання Росію дрейфуючих мін у Чорному морі Україна, дотримуючись своїх міжнародних зобов’язань, сповістила Міжнародну морську організацію, у тому числі під час позачергової сесії Ради та у рамках Юридичного комітету ІМО, а також міжнародних партнерів каналами міжнародної автоматизованої системи безпеки навігації на морі.

Нагадаємо, 26 березня Туреччина була змушена призупинити рух суден - у Босфорі виявили міну старого зразка.

Пізніше міну виявили біля берегів Румунії.