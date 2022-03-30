Байден повідомив Зеленського про намір надати Україні $500 млн прямої допомоги

США мають намір надати України $500 млн прямої бюджетної допомоги. Про це президент Джо Байден повідомив українського колегу в телефонній розмові, йдеться в релізі Білого дому.

Байден також обговорив додаткові санкції проти Росії та гуманітарну допомогу, оголошену минулого тижня.

"Президент США говорив сьогодні з президентом України про триваючу роботу Штатів, їхніх союзників та партнерів щодо надання військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні... Лідери обговорили, як США цілодобово працюють, щоб виконати основні запити України щодо допомоги в сфері безпеки, критичні наслідки озброєння в конфлікті, триваючі зусиля Штатів і партнерів щодо виявлення додаткових можливостей для надання підтримки, щоб допомогти українським військовим захистити країну", – заявили в Білому домі.

Президент Зеленський проінформував Байдена про хід перемовин із Росією щодо припинення розпочатої нею війни.