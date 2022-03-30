Росія частково відводить окремі підрозділи з Київщини і Чернігівщини, – Генштаб ЗСУ

Білорусь тим часом дозволяє окупантам заліковувати рани та пускати ракети по Україні.

Ворог здійснює часткове відведення окремих підрозділів своїх збройних сил з території Київської та Чернігівської областей.

Свою несправну техніку росіяни збираються перекинути на тягачах на тимчасово окуповані території Донецької області. Загалом ворог має суттєві проблеми з технікою, що знімається зі зберігання – в 163-у танковому полку зі складу 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість непрацездатних машин. Про це повідомили в зведенні Генерального штабу.

"Противник продовжує зазнавати значних втрат. За наявною інформацією, 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання з загиблими військовослужбовцями. Їх число орієнтовно складає 200 осіб", – додали в Генштабі.

Білорусь продовжує забезпечувати участь РФ у війні проти України та безперешкодно надає території для розміщення підрозділів збройних сил, аеродромну та транспортну мережі, а також місця для розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет.

Генштаб підкреслює, що у відповідності до міжнародних правових актів як агресор може розглядатися “країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдавання ударів по третій країні”.

Також Білорусь дозволяє росіянам лікуватися на своїй території. Протягом останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області відзначено прибуття з території України великої кількості російських військовослужбовців з різного ступеня важкості пораненнями.

Нагадаємо, відведення військ з Київської та Чернігівської областей Росія повʼязала з тим, що там її окупанти "виконали завдання". У Генштабі казали, що РФ дійсно відводить окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей, але перегруповує їх для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках.

В Міноборони підкреслювали, що повністю свої сили росіяни з Київщини та Чернігівщини не відводять. США вважають, що заяви Росії про нібито відведення частини військових сил від столиці України є передислокацією, а не відведенням, як заявляють в Кремлі.