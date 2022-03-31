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Україна хоче мати мільйон резервістів, – Арахамія

Ізраїльські експерти порекомендували застосувати концепцію так званого «укріпленого імунітету».

Україна хоче мати мільйон резервістів, – Арахамія
Фото: Анна Стешенко

Україна вибрала для себе концепцію «укріпленого імунітету», який передбачає, що завдяки досвідченим резервістам Збройні сили можуть оперативно сформувати боєздатну армію.

Про це заявив голова української делегації на переговорах України з Росією, народний депутат Давид Арахамія в ефірі цілодобового телемарафону, повідомляє «РБК-Україна».

За його словами, ізраїльські експерти порекомендували прописати в договорі та застосувати концепцію так званого «укріпленого імунітету», яка полягає в тому, що завдяки наявності великої кількості резервістів з бойовим досвідом, можна в найкоротші терміни сформувати боєздатну армію, як у Швейцарії чи Ізраїлі.

«У нас зараз є для цього всі передумови. У нас є велика кількість територіальної оборони, сили національного спротиву, – зазначив Давид Арахамія. – І ми так бачимо: що буде армія і буде, умовно, ще мільйон людей, які кожного року один чи два рази на рік проходять навчання на полігонах. У них є зброя. І у разі агресії у нас ще плюс мільйон вже навчених солдатів. Але держава не витрачає кошти на їхнє утримання кожного місяця».

Нагадаємо, Україна на переговорах у Стамбулі запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН –Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль надали нашій державі гарантії безпеки, схожі на принцип колективної безпеки НАТО. Зокрема, упродовж трьох днів після нападу на Україну, країни-гаранти повинні надати військову допомогу, озброєння та створити безпольотну зону.

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