Поліцейські Київщини під обстрілами винесли тіла загиблих в Ірпені та вивезли їх з міста.
Про це повідомила пресслужба поліції області.
"29 березня, незважаючи на ворожі постріли, в тому числі - мінометний вогонь з великої відставні, поліцейським спільно із представниками місцевої влади та ДСНС, вдалося деблокувати та вивезти із Ірпеня тіла 14 мирних жителів", - йдеться в повідомленні.
Наразі загиблих доставили до судмедекспертів для встановлення причин смерті, їх ідентифікації та пошуку рідних.
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Нагадаємо, Ірпінь на сьогоднішній день на 100% контролюється українськими захисниками. В місті є військові, поліція та спецпризначенці.
Однак, в Ірпені поки ще небезпечно, адже росіяни його обстрілюють з напрямків Бучі і Ворзеля. Обстріл ведеться зокрема й "Градами", мінометами, важкою артилерією, частково з танків та стрілецької зброї.