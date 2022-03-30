Загиблих доставили до судмедекспертів для ідентифікації та пошуку рідних.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Поліцейські Київщини під обстрілами винесли тіла загиблих в Ірпені та вивезли їх з міста.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

"29 березня, незважаючи на ворожі постріли, в тому числі - мінометний вогонь з великої відставні, поліцейським спільно із представниками місцевої влади та ДСНС, вдалося деблокувати та вивезти із Ірпеня тіла 14 мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Наразі загиблих доставили до судмедекспертів для встановлення причин смерті, їх ідентифікації та пошуку рідних.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Нагадаємо, Ірпінь на сьогоднішній день на 100% контролюється українськими захисниками. В місті є військові, поліція та спецпризначенці.

Однак, в Ірпені поки ще небезпечно, адже росіяни його обстрілюють з напрямків Бучі і Ворзеля. Обстріл ведеться зокрема й "Градами", мінометами, важкою артилерією, частково з танків та стрілецької зброї.