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Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі в Дніпрі (оновлено)

Постраждалих та загиблих немає.

Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі в Дніпрі (оновлено)
Ілюстративне фото

Російські військові завдали ракетного удару по місту Дніпро. Як повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов, внаслідок удару знищено нафтобазу.

Згодом голова облради Микола Лукашук повідомив, що ввечері дві ракети "влучили в нафтобазу, повну палива, об‘єкт знищено". Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози.

Постраждалих або загиблих немає.

Оновлено 22.57. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що одна з ракет влучила в завод у Новомосковську. На місці працюють рятувальники та правоохоронці, загиблих немає.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти завдали ракетного удару по військовому об’єкту у Старокостянтинові. Вночі відбулося три удари по промислових об'єктах у Хмельницькій області.

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