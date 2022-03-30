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На Харківщині ЗСУ поступово виганяють ворога, окупанти хаотично обстрілюють райони - Синєгубов

Найкритичнішою точкою залишається Ізюм, там тривають бої, повідомив голова Харківської ОВА.

На Харківщині ЗСУ поступово виганяють ворога, окупанти хаотично обстрілюють райони - Синєгубов
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

Збройні сили України поступово виганяють ворога, зокрема по Дергачівському, Роганському напрямках Харківщини. Також 30 березня сили повітряної оборони збили російський винищувач, після чого активність авіації над областю різко зменшилася.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Щодо ситуації на сьогодні: ворог хаотично продовжує обстрілювати райони. Випускає снаряди із артилерії, мінометів, реактивної системи залпового вогню, аби дестабілізувати ситуацію, не дозволяючи повернутися до нормального життя. Найкритичнішою точкою залишається Ізюм, там тривають бої. Як тільки у нас буде можливість евакуювати людей чи доставити гуманітарну допомогу - ми обов'язково це зробимо", - додав Синєгубов.

Очільник Харківської ОВА також подякував керівництву і членам парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, які другий день поспіль працюють в області.

Нагадаємо, 30 березня бійці 93 бригади "Холодний Яр" захопили на Харківщині транспортно-заряджальну машину ТОС-1А "Солнцепек".

28 березня окупанти за добу 280 разів обстріляли з "градів" Харківщину.

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