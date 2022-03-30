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ЗСУ збили три ворожі літаки-винищувачі та один безпілотник на Слобожанському напрямку

Повітряні Сили ЗСУ завдали чергового удару ворогу.

ЗСУ збили три ворожі літаки-винищувачі та один безпілотник на Слобожанському напрямку
Архівне фото
Фото: Держспецзв'язку

Сьогодні, 30 березня, Збройні сили України збили три літаки-винищувачі російських окупантів та один безпілотний літальний апарат.

Про це повідомило Повітряне командування "Схід" у фейсбуці.

"Підвищуємо ставки! Одразу три літака-винищувача та один БПЛА збиті сьогодні розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних Сил на Слобожанському напрямку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на сьогодні загальні бойові втрати особового складу росіян склали близько 17 300 солдат. Також РФ втратила 1723 бойові броньовані машини, 305 артилерійських систем, 96 ракетних систем залпового вогню, 64 одиниці ППО, 131 літак, 131 гелікоптер, 1184 одиниці авто, сім кораблів і катерів, 75 цистерн із паливом, 81 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 21 одиницю спецтехніки, чотири пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

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