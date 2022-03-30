Мирна угода між Україною та Росією не призведе до автоматичного зняття санкцій, - Рютте

Мирна угода між Україною та Росією не стане причиною автоматичного зняття санкцій з РФ.

Про це заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте, перебуваючи в Мадриді, повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Тут він зустрівся з керівництвом Іспанії, щоб обговорити війну в Україні та ситуацію на європейському енергетичному ринку.

"Мирова угода, укладена під дулом пістолета, не є способом повернутися до нормального життя", - сказав Рютте.

Виступаючи в Національному музеї Прадо, нідерландський прем'єр пригадав ситуацію в Іспанії за часів диктатури Франко і зауважив - це не те, що "ми можемо дозволити в Європі 21 століття".

В цьому контексті Рютте назвав Путіна людиною, "керованою реваншизмом і ревізіонізмом".

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон озвучив схожу заяву - про те, що угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо для скасування санкцій проти країни-агресора.