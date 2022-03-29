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Припинення вогню недостатньо для скасування санкцій,– Джонсон

Прем’єр Британії закликає посилити тиск на Путіна шляхом подальших санкцій і надання Україні військової допомоги.

Припинення вогню недостатньо для скасування санкцій,– Джонсон
Боріс Джонсон
Фото: EPA/UPG

Угоди про припинення вогню між Росією та Україною буде недостатньо для скасування санкцій проти країни-агресора.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на засіданні кабінету міністрів у вівторок, 29 березня, передає Reuters.

"Прем'єр-міністр сказав, що саме припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великобританії з Росії", – сказав прессекретар Джонсона журналістам, розповідаючи про засідання кабінету міністрів.

"Він сказав, що тиск на (президента Росії Володимира) Путіна необхідно посилити як шляхом подальших економічних заходів, так і надання військової допомоги, щоб Росія повністю змінила курс", – додав він.

Напередодні президент України Володимир Зеленський обговорив з Джонсоном критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах та розповів про перебіг мирних переговорів. Сторони обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України й Великої Британії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на саміті НАТО закликав країни-учасниці допомогти Україні в боротьбі проти російської агресії

Він повідомив, що британці передадуть Україні 6000 ракет, зокрема протитанкові гранатомети та високошвидкісні протиповітряні засоби Starstreak.

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