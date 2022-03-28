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Зеленський обговорив з Джонсоном критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах

Президент України поділився інформацією про перебіг мирних перемовин.

Зеленський обговорив з Джонсоном критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

“Підтримую постійний зв'язок з Борисом Джонсоном”, – написав очільник України у Твіттері.

Сторони говорили про критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах, Зеленський поділився інформацією про перебіг мирних перемовин.

“Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України й Великої Британії”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на саміті НАТО закликав країни-учасниці допомогти Україні в боротьбі проти російської агресії

Він повідомив, що британці передадуть Україні 6000 ракет, зокрема протитанкові гранатомети та високошвидкісні протиповітряні засоби Starstreak.

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