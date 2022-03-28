Зеленський обговорив з Джонсоном критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

“Підтримую постійний зв'язок з Борисом Джонсоном”, – написав очільник України у Твіттері.

Сторони говорили про критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах, Зеленський поділився інформацією про перебіг мирних перемовин.

“Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України й Великої Британії”, – додав Зеленський.

Підтримую постійний зв'язок з @BorisJohnson. Розповів про критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах, поділився інформацією про перебіг мирних перемовин. Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України й Великої Британії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на саміті НАТО закликав країни-учасниці допомогти Україні в боротьбі проти російської агресії.

Він повідомив, що британці передадуть Україні 6000 ракет, зокрема протитанкові гранатомети та високошвидкісні протиповітряні засоби Starstreak.