Представник української делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія підбив підсумки першого дня чергового раунду у Стамбулі.

Арахамія назвав перемогою України переміщення перемовин із Білорусі до Туреччини. "Ми бачимо Туреччину як один із гарантів безпеки для України", – зазначив він.

Щодо ймовірного мирної угоди народний депутат наголосив, що наразі документ не підписано.

Фото: надано ОПУ

"Ми знаємо, що система безпеки світу дала тріщину. Наша пропозиція, ми працювали над форматом, але ми нічого не підписуємо, про нову систему гарантій безпеки для України. Це новий міжнародний договір, який ратифікують. Ми навчені Будапештським меморандумом", – пояснив він.

За словами Давида Арахамії, країни-гаранти за аналогом 5 статі НАТО протягом трьох днів будуть проводити консультації. Країни-гаранти будуть зобов'язані надати допомогу, в тому числі військову і захист неба.

"Ключова вимога – чіткі юридично зобов'язуючі гарантії безпеки України, які за своїм змістом і формою мають бути аналогічні статті 5 НАТО. Тобто якщо Україна буде об'єктом будь-якої агресії/військового нападу/операції, ми в праві протягом трьох днів вимагати негайних консультацій. І якщо ці консультації не призведуть до дипломатичного рішення, проблеми, то країни-гаранти мають надати нам військову допомогу, озброєння та закриття небо над Україною", – пояснив нардеп.

Якщо вдасться закріпити ці положення, то Україна буде готова зафіксувати свій статус як без'ядерної та позаблокової держави у формі постійного нейтралітету. Це історично вже зафіксовано у Декларації про суверенітет 1990 року.

У разі гарантії цих пунктів, Україна не буде розміщувати на своїй території іноземні військові бази, іноземні військові контингенти і не буде вступати у військово-політичні союзи. Проведення військових навчань на території України буде мати місце у разі отримання згоди країн-гарантів.

Фото: Кирило Тимошенко

Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН, включно з Великою Британією, КНР, США, Францією, Туреччиною, Німеччиною, Канадою, Польщею, Ізраїлем.

"Ми пропонуємо зробити вільне приєднання до договору гарантій: якщо інші країни хочуть приєднатися, ми дамо їм таке юридичне право", – додав український депутат.

Арахамія наголосив, що питання із ОРДЛО і Кримом не врегульовані, тому поки що гаранти не будуть працювати на ці території.

"Деякі країни дали вже попереднє погодження. Це та система, на якій ми хочемо побудувати нове майбутнє України. Також ці гаранти мають допомагати вступити Україні в ЄС", – зазначив представник української делегації на переговорах з Росією.

Нагадаємо, переговори з Росією у Стамбулі розпочалися сьогодні о 10:00. Українську делегацію представляють Михайло Подоляк, Кирило Тимошенко, Олексій Резніков, Андрій Костін, Микола Точицький, Рустем Умеров. Також до складу делегації увійшли дипломат Олександр Чалий і генерал Олександр Кириленко, заступник начальника Генерального штабу.

Фото: надано ОПУ

Фото: надано ОПУ

Фото: надано ОПУ

За інформацією The Financial Times, Росія більше не висуває Україні свої основні вимоги й готова дозволити Києву приєднатися до ЄС, якщо він залишиться позаблоковим. Вимоги України на переговорах: припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами. Останній пункт передбачає залучення інших держав, які будуть готові гарантувати негайну допомогу Україні в разі нового нападу.