​У білоруський центр радіаційної медицини прибувають автобуси з російськими військовими з зони ЧАЕС

"При наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів РФ, опромінення можна було уникнути".

У былоруський Центр радіаційної медицини в Гомелі прибувають автобуси з російськими військовими, імовірно, опроміненими в Чорнобильській зоні відчудження.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Беларускі Гаюн".

"Гомель, приїхали близько 7 медичних ПАЗів у Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини. З фотографії видно, що в машинах є люди. Зазначимо, що в цьому центрі на регулярній основі привозять російських солдат", - інформує видання.

Голова асоціації чорнобильських туроператорів України Ярослав Ємельяненко вважає, що російські окупанти зазнали радіаційного опромінення, коли облаштовували собі позиції в надзвичайно радіоактивному Рудому лісі.

"Чергову партію опромінених радиацією російських терористів, що захопили Чорнобильську зону, сьогодні привезли в білоруський центр радіаційної медицини у Гомелі. Накопалися окопів в Рудому лісі, с*ки? Тепер живіть із цим залишок свого короткого життя", - написав він у фейсбуці.

Ємельяненко наголосив, що є спеціальні правила знаходження на цій території, обов'язкові для виконання.

"Бо радиація це фізіка - вона працює без урахування статусів чи погонів. При наявності мінімального інтелекту у командування чи солдатів, можна було уникнути цих наслідків. Країна мавп", - додав він.

Нагадаємо, ЧАЕС перебуває в окупації. Російські війська при цьому продовжують мілітаризацію зони відчуження. Зокрема, вони облаштували собі позиції у високотоксичній місцевості під назвою "Рудий ліс", піднявши там хмари радіоактивного пилу.

Виданню Reuters вдалося поспілкуватися з працівниками атомної станції. Вони розповіли, що в колоні російських військових не було використано жодних протирадіаційних засобів. Ще один співробітник станції додав, що це було "самовбивство" для росіян, тому що радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення.

Зазначимо, що територія навколо Чорнобиля закрита для всіх, окрім працівників ЧАЕС і тих, хто має спецдозвіл. Рудий ліс вважається ж настільки забрудненим, що туди не пускають навіть працівників атомної станції.