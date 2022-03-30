Російські ЗМІ поширюють фейк про військових у синагозі в Умані, ймовірно, для наступної провокації

Прокремлівські ЗМІ активно поширюють фейк, ніби українська влада використовує синагогу в Умані як пункт збору військових. Спростування фейка поширив Центр протидії дезінформації на своїй сторінці у Фейсбуку.

"Фальсифіковані фото створені довести, що українські військові біля синагоги маскують зброю під мішки з будівельним сміттям та використовують для її перевезення шкільні автобуси з позначкою "Діти". Мета інформаційного "вкиду" - посварити українську владу з Ізраїлем", - сказано в повідомленні.

У ЦПД також не виключають, що цей фейк буде використаний для відволікання від провокації російських військових - з обстрілу зазначеного об'єкту іудейського культу в Умані та подальшого звинувачення в цьому України.

"Така дезінформація "вкидувалась" росією напередодні обстрілів пологового будинку та драмтеатру в Маріуполі. Провокації дали привід офіційному "рупору" кремля, спікеру від міноборони рф Конашенкову звинуватити в цьому українських військових", - повідомили в ЦПД.

Умань досі піддавалася обстрілу лише у день початку вторгненні 24 лютого. Тоді внаслідок влучання ракети загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення.

Нагадаємо, 9 березня російські військові спочатку оголосили, що в лікарні Маріуполя перебуває полк "Азов", а за кілька годин здійснили обстріл лікарні, що призвело до загибелі кількох людей, у тому числі дитини та вагітної жінки. Пізніше російський міністр Лавров підтвердив, що обстріл лікарні був навмисним.