Ірпінь на 100% під контролем українських захисників, – мер

Їхати в місто все ще небезпечно через постійні обстріли.

Ірпінь на сьогоднішній день на 100% контролюється українськими захисниками. В місті є військові, поліція та спецпризначенці.

В Ірпені ще небезпечно, адже його обстрілюють з напрямків Бучі і Ворзеля. Обстріл ведеться зокрема й "Градами", мінометами, важкою артилерією, частково з танків та стрілецької зброї. Про це мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив на брифінгу в Українському медіацентрі.

"Але повністю периметр контролюється і нема російських загарбників. Ще залишається багато місцевих, які не захотіли виїхати, і ті, які залишалися на захопленій території – це було 30% міста", – повідомив він.

Водопостачання частково вже починають відновлювати – в цьому допомагає "Київводоканал". Енергопостачання та газ підключатимуть з часом. Критичну інфраструктуру запустять тоді, коли в місті стане безпечно.

Маркушин додав, що ірпінців також планували насильно вивозити, забирали мобільні, повністю обшукували, щоб місцеві не могли сповіщати про ворожу техніку. Загарбники також розстрілювали мирних і танками переїжджали тіла загиблих українців.

У боях за Ірпінь загинули 16 бійців тероборони. За словами Маркушина, загалом серед оборонців загинуло не менше 50 людей. Точних даних про мирних жертв немає. Померлих ховали в дворах і парках, бо не мали змоги зробити це через обстріли.

Нагадаємо, російські військові атакували Ірпінь, що в 5 кілометрах до Києва, з перших днів війни. 27 лютого Маркушин говорив, що атаку на місто відбито, але ворог почав обстрілювати його з повітря. Станом на минулий тиждень ЗСУ контролювали 80% Ірпеня. 26 березня мер сказав, що в місті тривають важкі бої вже кілька днів.

28 березня мер повідомив про звільнення міста від загарбників. Водночас повертатися туди поки небезпечно, бо місто обстрілюють, а також там багато мін.