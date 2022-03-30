​Російські солдати зізнаються, що їм страшно і вони хочуть додому, - мешканець окупованого Херсона

"Наше населення саме себе забезпечує. Люди не голодують. Звісно, ми живемо на мінімалках, але вижити можна".

Херсонці не співпрацюють з ворогом і очікують звільнення міста. Про те, як живе окупований Херсон, LB.ua розповів місцевий мешканець.

"Наше населення саме себе забезпечує. Люди не голодують. Звісно, ми живемо на мінімалках, але вижити можна", - говорить Микола.

За його словами, усі свідчення місцевих про досвід спілкування з російськими солдатами зводиться до наступного: росіяни не йдуть на контакт, не реагують на агресію, виглядають розгубленими, кажуть, що їм самим страшно, що хочуть звідси піти.

"Роздача "гуманітарної допомоги" зі сторони орків носить явно пропагандистський характер, - розповідає місцевий мешканець. - Вони це роблять для своїх ЗМІ та звітів. Колаборантів в Херсоні немає. Мешканці в очікуванні звільнення міста. Росіяни ніяк не лізуть до органів влади. Не відчувається, що у них є ресурс та навіть бажання якось впливати на наше громадське життя окрім розгону мітингу. В самому місті немає їхньої техніки. Та й самих військових майже не видно".

Як розповідають місцеві, у Херсоні панує атмосфера взаємодопомоги:

"Фактично в місті немає силових структур: поліції, судів, тощо. А росіяни місто не патрулюють. Здавалось би, є всі можливості для анархії та безладу. Але вийшло навпаки: люди ведуть себе вкрай ввічливо, організовано та з турботою одне до одного. В своєму роді покинута та проблемна людина себе зараз може почувати більш захищеною та доглянутою ніж у мирний час. Бо зараз всім є діло до всіх, ніяких хат з краю. Відомі депутати, чиновники, місцеві багатії в цілому зникли. Більше за всіх бояться за себе ті, у кого є статки. На виду зараз прості люди, які у звичайному житті не були помітні. Соцмережі переповнені інформацією про різні гуманітарні активності, волонтерів, тощо".

Як раніше повідомлялося, у Херсоні окупанти викрали священника Православної церкви України Сергія Чудиновича. Його забрали просто із церкви, повідомляють очевидці події. Невідомі представились співробітниками "міліції".

Перед тим з Херсона викрали депутата Корабельної райради, голову фракції "Європейська солідарність", тренера збірної України з тхеквондо Дмитра Афанасьєва. Також на Херсонщині окупанти взяли в полон героя фільму "Українські шерифи" Віктора Маруняка, який очолює громаду Старої Збурʼївки.