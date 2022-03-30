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Сайт "Укрзалізниці" у ніч проти 31 березня не працюватиме через технічні роботи

Отримати термінову інформацію можна через месенджери.

Сайт "Укрзалізниці" у ніч проти 31 березня не працюватиме через технічні роботи
Фото: Макс Требухов

"Укрзалізниця" обмежить функціонування онлайн-сервісів і телефонії у ніч на 31 березня через виконання технічних робіт. Про це повідомила пресслужба перевізника.

"У зв’язку з невідкладними технічними роботами онлайн-сервіси і телефонія "Укрзалізниці" будуть недоступні орієнтовно з 23:00 до 07:00. Зв'язок із нами можливий через месенджери", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, цього тижня "Укрзалізниця" відновила продаж квитків на 40 рейсів Україною, залишивши при цьому всі евакуаційні поїзди.

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