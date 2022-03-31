Уночі ворог завдав трьох ракетних ударів по Хмельниччині та обстріляв Чернігів артилерією
Уночі ворог завдав трьох ракетних ударів по Хмельниччині та обстріляв Чернігів артилерією
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
Здався, щоб свої не вбили, – російський контрактник розповів, чому вибрав полон
​Бійці 93 бригади «Холодний Яр» захопили на Харківщині транспортно-заряджальну машину ТОС-1А «Солнцепек»
​Бійці 93 бригади «Холодний Яр» захопили на Харківщині транспортно-заряджальну машину ТОС-1А «Солнцепек»
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Повітряна тривога по країні - повідомляють про вибухи у Києві та Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Росія вперше завдала ракетного удару по Хмельницькому
Бригада Виговського за день знищила і пошкодила 14 одиниць ворожої техніки
Бригада Виговського за день знищила і пошкодила 14 одиниць ворожої техніки
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Підполковник поліції Попов перейшов на бік окупантів у Маріуполі, – Аброськін
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
Окупанти почали мінувати українські території новітніми боєприпасами із сейсмічним датчиком
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія почала виводити свої війська з Чорнобильської АЕС, - Пентагон

Деталі наразі не відомі.

Росія почала виводити свої війська з Чорнобильської АЕС, - Пентагон
Архівне фото
Фото: Макс Требухов

Російські війська починають виходити з Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомляє AFP з посиланням на Пентагон.

Деталі наразі не відомі.

Нагадаємо, ЧАЕС перебуває в окупації. Російські війська при цьому продовжують мілітаризацію зони відчуження. Зокрема, вони облаштували собі позиції у високотоксичній місцевості під назвою "Рудий ліс", піднявши там хмари радіоактивного пилу. Український Генштаб ненодноразово попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля ЧАЕС. Тому Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони.

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав Російську Федерацію ядерним терористом.

Виданню Reuters вдалося поспілкуватися з працівниками атомної станції, яку захопили росіяни. Вони розповіли, що в колоні російських військових не було використано жодних протирадіаційних засобів. Ще один співробітник станції додав, що це було "самовбивство" для окупантів, тому що радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення.

Зазначимо, що територія навколо Чорнобиля закрита для всіх, окрім працівників ЧАЕС і тих, хто має спецдозвіл. Рудий ліс вважається ж настільки забрудненим, що туди не пускають навіть працівників атомної станції.

Сьогодні стало відомо, щов білоруський Центр радіаційної медицини в Гомелі прибувають автобуси з російськими військовими, імовірно, опроміненими в Чорнобильській зоні відчуження.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також