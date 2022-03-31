Росія почала виводити свої війська з Чорнобильської АЕС, - Пентагон

Російські війська починають виходити з Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомляє AFP з посиланням на Пентагон.

Деталі наразі не відомі.

#BREAKING Russians starting to withdraw from Chernobyl nuclear site: Pentagon pic.twitter.com/3fBQ5aEibF — AFP News Agency (@AFP) March 30, 2022

Нагадаємо, ЧАЕС перебуває в окупації. Російські війська при цьому продовжують мілітаризацію зони відчуження. Зокрема, вони облаштували собі позиції у високотоксичній місцевості під назвою "Рудий ліс", піднявши там хмари радіоактивного пилу. Український Генштаб ненодноразово попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля ЧАЕС. Тому Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони.

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав Російську Федерацію ядерним терористом.

Виданню Reuters вдалося поспілкуватися з працівниками атомної станції, яку захопили росіяни. Вони розповіли, що в колоні російських військових не було використано жодних протирадіаційних засобів. Ще один співробітник станції додав, що це було "самовбивство" для окупантів, тому що радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення.

Зазначимо, що територія навколо Чорнобиля закрита для всіх, окрім працівників ЧАЕС і тих, хто має спецдозвіл. Рудий ліс вважається ж настільки забрудненим, що туди не пускають навіть працівників атомної станції.

Сьогодні стало відомо, щов білоруський Центр радіаційної медицини в Гомелі прибувають автобуси з російськими військовими, імовірно, опроміненими в Чорнобильській зоні відчуження.