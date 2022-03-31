Половина з топ-20 найбагатших росіян не потрапила під санкції, – Bloomberg

Агенція припускає, що окремі мільярдери з РФ не потрапили під санкції, оскільки мають активи у життєво важливих сировинних компаніях, які постачають західні країни.

10 з 20 найбагатших людей Росії не потрапили під санкції через війну в Україні, що дає групі надбагатих російських мільярдерів можливість діяти без будь-яких обмежень.

Про це свідчить аналіз агенції Bloomberg.

За її інформацією, Велика Британія запровадила санкції проти 10 мільярдерів, а Європейський Союз – проти 9. На відміну від цього, США застосували санкції лише проти чотирьох російських олігархів. Наприклад, на відміну від європейців, американці вирішили не застосовувати санкції проти акціонера компанії «Єврохім» (мінеральні добрива) Андрія Мельниченка, Віктора Рашнікова, мажоритарного акціонера «Магнітогорського металургійного комбінату»,та акціонерів «Альфа-Груп» – Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана та Олексія Кузьмічова.

У всіх трьох списках фігурують лише троє осіб, а четверо з п’яти найбагатших людей Росії взагалі не потрапили під санкції. Серед них – найбагатший росіянин, металургійний магнат Володимир Потанін, чиї статки до війни оцінювали у 30 мільярдів доларів, співвласник газової компанії «Новатек» і нафтохімічного холдингу «Сибур» Леонід Міхельсон, сталевий магнат Володимир Лісін та Вагіт Алекперов, голова правління нафтової компанії «Лукойл».

Bloomberg відзначає, що відстежити, проти кого накладені санкції досить складно, оскільки Вашингтон, Брюссель і Лондон накладають їх в серії непов’язаних повідомлень. Проте аналіз засвідчив, що між обмеженнями, які наклали США, Великобританія та ЄС, є разючі відмінності.

Bloomberg

Загалом США заморозили активи 852 осіб, Європейський Союз – 775 і Великобританія – 982. Проте лише 294 особи є одразу у трьох санкційних списках, 547 осіб потрапили під санкції США та ЄС, 417 – ЄС та США і 452 – США та Великої Британії.

На думку експертів, опитаних Bloomberg, окремі мільярдери з РФ не потрапили під санкції, оскільки мають активи у життєво важливих сировинних компаніях, які постачають західні країни. Зокрема, Потанін є найбільшим акціонером «Норильського нікелю», на долю якого припадає близько 10% чистого нікелю і 40% світового виробництва паладію, що має вирішальне значення для виробництва напівпровідників.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що Україна не буде погоджуватися з пасивною санкційною позицією щодо Росії. При Офісі президента буде створено групу міжнарожних та українських експертів, які вивчатимуть, на що реально впливають санкції, запроваджені проти Росії за війну проти України.