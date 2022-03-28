На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
Військові захопили два новенькі російські "Урали" на Чернігівщині
Військові захопили два новенькі російські "Урали" на Чернігівщині
Сергій Жадан опублікував фото сумних і гордих харківських котів
Сергій Жадан опублікував фото сумних і гордих харківських котів
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
​ЗСУ разом із ТрО та місцевими партизанами вибили російську танкову дивізію з міста Тростянець на Сумщині
ЗСУ почали здійснювати невеликі тактичні контрнаступальні дії у чотирьох областях, – Арестович
ЗСУ почали здійснювати невеликі тактичні контрнаступальні дії у чотирьох областях, – Арестович
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти зберігають в Чорнобилі сотні тонн боєприпасів

Україна вимагає від Радбезу ООН негайти ввести в зону ЧАЕС спеціальну місію ООН. 

Окупанти зберігають в Чорнобилі сотні тонн боєприпасів

Російські війська ігнорують загрозу пошкодження ізоляційних споруд над четвертим енергоблоком ЧАЕС і продовжують транспортувати та зберігати значну кількість боєприпасів в безпосередній наближеності до атомної станції. 

Про це повідомила міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

”Десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються російськими окупантами через місто Прип’ять в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС. В місті Чорнобиль сотні тон боєприпасів”, – підкреслила вона. 

При цьому окупанти використовують старі боєприпаси, які можуть здетонувати навіть просто при завантаженні та перевезенні. 

Через дії росіян в зоні відчуження зайнялися масштабні лісові пожежі, а гасити їх неможливо через захоплення території ворожими військовими. 

”Внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонукліди, які вітер може перенести на значні відстані, що загрожує радіацією Україні та іншим європейським країнам. Втрата контролю над зоною відчуження та неможливістю повноцінного гасіння пожежі може загрожувати радіаційним об’єктам на цій території”, – зазначила вона.

Міністерка підкреслила, що в контексті ядерної безпеки безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не тільки для України, а й для сотень мільйонів європейців. Вона зазначила, що Україна вимагає від Радбезу ООН негайно вжити заходів по демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської ядерної катастрофи в результаті дій російських окупаційних військ.

Нагадаємо, про зберігання старих боєприпасів в зоні ЧАЕС повідомляла і Київська ОВА. Продовження мілітаризації зони відчуження може призвести до радіаційних викидів в атмосферу, що поширяться не тільки Україною, а й іншими європейськими країнами. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також