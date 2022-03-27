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За сьогодні захисники відбили пʼять атак ворога та знищили два танки

Загалом за поточний тиждень успішно відбито 63 атаки росіян. 

За сьогодні захисники відбили пʼять атак ворога та знищили два танки
Фото: Facebook Генштаб ЗСУ

За 27 березня сили оборони України відбили пʼять ворожих атак, знищили два танки, БМП і автомобіль.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України в Facebook. 

”Загалом протягом поточного тижня підрозділи угрупування Об’єднаних сил відбили 63 ворожі атаки. Наші військовослужбовці знищили 80 танків, 72 одиниці броньованої та 48 автомобільної техніки, 19 артилерійських систем, 7 безпілотних літальних апаратів, 14 літаків, гелікоптер та патрульний катер противника”, – зазначили в Генштабі.

Крім того, воїни Об’єднаних сил знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби ”Леєр-3” та захопили п’ять БМП-3 окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу Росія збіднішала на вісім танків, один літак, дванадцять безпілотників, дві крилаті ракети. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об’єктах окупантів. 

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