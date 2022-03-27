За сьогодні захисники відбили пʼять атак ворога та знищили два танки

За 27 березня сили оборони України відбили пʼять ворожих атак, знищили два танки, БМП і автомобіль.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України в Facebook.

”Загалом протягом поточного тижня підрозділи угрупування Об’єднаних сил відбили 63 ворожі атаки. Наші військовослужбовці знищили 80 танків, 72 одиниці броньованої та 48 автомобільної техніки, 19 артилерійських систем, 7 безпілотних літальних апаратів, 14 літаків, гелікоптер та патрульний катер противника”, – зазначили в Генштабі.

Крім того, воїни Об’єднаних сил знищили сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби ”Леєр-3” та захопили п’ять БМП-3 окупантів.

Нагадаємо, за минулу добу Росія збіднішала на вісім танків, один літак, дванадцять безпілотників, дві крилаті ракети. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об’єктах окупантів.