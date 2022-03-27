Україна отримала британські ПЗРК Starstreak

Велика Британія уже передала Україні партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес в інтерв'ю The Mail, повідомляє «Європейська правда».

Воллес сказав, що перші українські військові пройшли підготовку щодо використання Starstreak і ПЗРЖ уже розгорнуті, додавши, що Британія «робить більше, ніж будь-хто інший», щоб допомогти Україні.

При цьому він зазначив, що пріоритетом є надання озброєнь, які знайомі українській армії. «Одна з найбільших проблем полягає в тому, що чим більше ви удосконалюєтеся в системах озброєнь, тим більше навчання вам потрібно для їх використання, тому основна увага має бути зосереджена на тому, щоб допомогти українцям або відремонтувати, або знайти російське чи радянське обладнання, яке вже у них є. Просто надання британських танків насправді не спрацює», – сказав Воллес.

Starstreak – це британський переносний зенітно-ракетний комплекс. Він призначений для ураження на малій висоті вертольотів і літаків противника. Starstreak вважають найшвидшою у світі ракетою класу «земля-повітря» малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 7 кілометрів. Вірогідність успішного ураження цілі – близько 90%.

Нагадаємо, 24 березня Борис Джонсон повідомив, що Британія прередасть Україні новий пакет військової допомоги включатиме 6000 ракет, зокрема протитанкові та фугасні.