Попри заборону Роскомнагляду, "Медуза" опублікувала текст інтерв’ю із Зеленським

Це перше інтерв'ю Зеленського російським журналістам після початку війни.

Зареєстроване у Латвії російськомовне видання "Медуза" , яке у РФ визнали іноагентом у квітні 2021-го, опублікувало текст інтерв’ю з президентом України.

Володимир Зеленський 27 березня дві години відповідав на запитання головного редактора телеканалу "Дождь" Тихона Дзядка, журналіста і письменника Михайла Зигара ( він також передав Зеленському одне питання від головного редактора "Нової газети", нобелівського лауреата Дмитра Муратова) , головного редактора "Медузи" Івана Колпакова та спецкора "Комерсанта" Володимира Соловйова.

Відео розмови глави держави із представниками російських незалежних ЗМІ раніше оприлюднив Офіс президента.

Це перше інтерв'ю Зеленського російським журналістам після початку війни.

За кілька хвилин до публікації цього інтерв'ю стало відомо, що Роскомнагляд вимагає від російських ЗМІ відмовитися від публікації, наголосила "Медуза". Відомство заявило, що стосовно видань, які взяли це інтерв'ю, розпочато "перевірку для визначення ступеня відповідальності".