​​В Одеській облраді більше нема ОПЗЖ, 18 нардепів увійшли у новостворену групу "Наш дім Україна"

Депутатська фракція "Опозиційна платформа - за життя" в Одеській обласній раді припинила своє існування. Відповідне повідомлення підписали всі 24 члени фракції.

Про це повідомляє Одеська облрада.

"На виконання указу президента України від 19.02.2022 року №153/2022 «Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій», фракція ОПЗЖ в Одеській обласній раді прийняла рішення про припинення своєї діяльності", - йдеться в документі.

Зазначається, що нардепи надалі виконуватимуть повноваження у статусі позафракційних.

При цьому, 18 депутатів увійшли у новостворену депутатську групу "Наш дім Україна". Її головою став Князь Хачатрян, заступником голови - Костянтин Дядіністов.

Раніше Міська рада Херсона та Вінницька обласна прийняли рішення про саморозпуск фракцій ОПЗЖ.

15 березня чотири депутати "ОПЗЖ" вийшли з фракції. Окрім того, парламент позбавив нардепа Іллю Киву депутатського мандата. 6 березня Киві оголосили підозру в державній зраді.

У день нового військового вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, Кива взяв участь у ефірі пропагандистського телеканалу "Россия-1", в якому звернувся до росіян зі словами "Україні потрібне звільнення, і ми розраховуємо на вас". Раніше на заклик президента Володимира Зеленського до депутатів повернутися в Україну Кива заявив, що "це не його війна" і "захищати Зеленського він не буде".

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України вирішила зупинити будь-яку діяльність ОПЗЖ, Опозиційного блоку, Партії Шарія, та інших проросійських політсил. Про це у своєму зверненні 20 березня повідомив президент Володимир Зеленський. Також під забороною партії "Наші", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

Докладніше про те, коли в Україні остаточно заборонять проросійські партії, читайте в матеріалі Анни Стешенко "Колаборанти на паузі".