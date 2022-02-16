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Кива заявив, що "це не його війна" і захищати Зеленського він не буде

Нардеп від ОПЗЖ заявив, що не збирається повертатися в Україну.

Кива заявив, що "це не його війна" і захищати Зеленського він не буде
Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива
Фото: скрин відео

Народний депутат від "Опозиційної платформи за життя" Ілля Кива відреагував на заклик президента Володимира Зеленського до депутатів Ради на тлі загрози вторгнення РФ повернутися в Україну. Кива заявив, що "це не його війна" і захищати Зеленського він не буде.

Головною причиною небажання повертатися в Україну Кива назвав переслідування з боку влади, і правоохоронних органів зокрема, за те, що "у тебя иная позиция и за то, что ты обличаешь и критикуешь власть". 

"Ти кажеш: "Повертайтесь". Куди?.. Ви бажаєте захисту… Це не моя війна. Американська історія. Не буду тебе захищати, Зеленський. І не буду я за тебе, гниду, віддавати своє життя. Я мав дві контузії, а ти в цей час х**м по роялю возив. За "бабки"", – сказав Ілля Кива.

Відомо, що Кива ще 30 січня вилетів до іспанського міста Аліканте. Ще 11 його однопартійців перебувають в Іспанії.

14 лютого президент Зеленський звернувся до громадян України . Глава держави прокоментував повідомлення про те, що деякі політики та бізнесмени виїхали з країни через загрозу нового російського вторгнення. Він запевнив, що на тлі російської загрози він та його родина знаходяться "в Україні та з Україною".

Того ж дня на засіданні фракції "Слуга народу" Зеленський запевнив депутатів у безпеці при поверненні в Україну з-за кордону. Також на фракції домовилися, що до чиновників, які виїхали з країни, будуть застосовані жорсткі санкції

Нагадаємо, 13 лютого видання "Українська правда" повідомила, що українські олігархи та бізнесмени залишають країну чартерними рейсами. Лише у неділю з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

За повідомленням УП, поза межами України станом на 12:00 14 лютого перебували 23 нардепи. Згодом багато із названих парламентарів повідомили про повернення на Батьківщину.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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