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Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, що передбачає створення військової поліції

Документ слухали в повторному читанні – раніше за нього не вистачило голосів. 

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, що передбачає створення військової поліції
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки і оборони щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України, удосконалення об’єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сферах національної безпеки і оборони.

Документ розглядався в повторному читанні – рік тому за нього не назбиралося достатньо голосів. Нині за підтримку законопроєкту проголосували 317 парламентарів. 

Серед іншого документ передбачає створення військової поліції. Загалом вносяться зміни до 19 законодачих актів, депутати зможуть подати свої пропозиції під час підготовки проєкту до другого читання. 

Нагадаємо, за створення військової поліції після стрілянини нацгвардійця в Дніпрі виступив голова правоохоронного парламентського комітету. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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