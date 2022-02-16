Уряд планує нарощення експорту, зменшення енергетичного імпорту і підтримку бізнесу, - Свириденко

Також пріоритетними напрямками в економіці, за її словами, є стимулювання інвестиції.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у Facebook поділилася планами уряду в економіці: нарощення експорту, зменшення енергетичного імпорту, стимулювання інвестицій, збільшення обсягу випуску товарної продукції, скорочення держсектору економіки та розвиток підприємництва.

“Працюємо у штатному режимі, зміцнюючи нашу головну зброю – економіку”, - написала вона.

За її словами, у поточному році уряд планує задіяти низку інструментів, аби утримати темпи економічного зростання країни.

“Будемо нарощувати експорт, в тому числі через регіон Пан-Євро-Мед. Свої позиції в регіоні Україна зміцнила завдяки угоді про зону вільної торгівлі з Туреччиною. Також відкриємо бізнесу доступ до експортного кредитування через Експортно-кредитне агентство”, - розповіла Свириденко.

Міністерка нагадала, що у 2022 році стартує потужний проєкт президента Володимира Зеленського «Енергетична Незалежність», основа якого - масштабна програма термомодернізації. Вона дозволить знизити імпорт газу на 2,5%.

Також пріоритетними напрямками в економіці, за її словами, є стимулювання інвестиції як домогосподарств, так і підприємств, збільшення обсягів випуску товарної продукції за рахунок програми зрошення Півдня України, скорочення держсектору економіки через приватизацію, налагодження ефективності державних підприємств за допомогою їх укрупнення та корпоративної реформи та розвиток підприємництва шляхом мікрокредитування за програмою «5-7-9 %».

“Сьогодні і в майбутньому держава буде надійним та прогнозованим партнером для підприємців. Умови для ведення чесного бізнесу – маркер здатності країни до сталого зростання та покращення якості життя людей”, - підкреслила Свириденко.

Перша віцепрем’єр-міністерка також розповіла про зустрічі з послами G7 та німецькою делегацією на чолі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, які відбулися днями.

“Теми розмови з послами G7 – авіація та економіка”, - зазначила вона та нагадала, що уряд ухвалив необхідні рішення, які дозволили вчасно запобігти кризі та надати світові чіткі сигнали щодо стабільності ситуації та відсутності підстав для паніки.