В Мінекономіки розповіли про пріоритетні напрямки роботи з бізнесом

Представники влади та Європейської Бізнес Асоціації у рамках відкритої експертної платформи партії “Слуга народу” обговорили напрямки та пріоритети роботи для покращення інвестиційного клімату в Україні та створення сприятливого бізнес-середовища. Про це у Facebook повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, на зустрічі йшлося про важливі для бізнесу питання: збалансування фіскальної політики держави, прозоре регулювання торгівлі, харчової та фармацевтичної продукції, необхідність оновлення трудового законодавства.

“Економіка країни демонструє тенденцію до стабільного зростання. 2021 рік показав ріст ВВП на рівні 3,2%. Ми мали найвищий доларовий ВВП за всю історію України – майже 200 мільярдів доларів”, - зазначила Юлія Свириденко.

Урядовець також нагадала, що в цьому році держава запускає проєкти, аналогів яким не було раніше: термомодернізація будівель, доступна іпотека під чесні 5%, проєкт зрошення земель на півдні України, що допоможе посилити їхню родючість та зміцнити експортний потенціал держави, проєкт «Машинобудування: кредитування та лізинг 5%». Держава стимулюватиме українське судно- , машинобудування шляхом довгого лізингу.

Свириденко також наголосила на необхідності створення кращих умов для бізнесу. “Важливо передбачити доступ бізнесу до експортного кредитування через Експортно-кредитне агентство, для цього вже маємо зафіксоване фінансування у Державному бюджеті”, - зазначила вона.

Також, за її словами, важливими кроками назустріч бізнесу є курс на зменшення державного сектору шляхом залучення приватних інвесторів та відкритої приватизації, проведення і вдосконалення корпоративної реформи.

“Ці заходи та проєкти стимулюють попит на стратегічно важливі галузі економіки, покращують інвестиційний клімат та спрямовані на покращення добробуту громадян. Всупереч усім зовнішнім загрозам ми залишаємося сильними зсередини”, - додала Свириденко.