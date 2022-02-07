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Росіяни почали забирати вклади зі Сбербанку

У січні з валютних рахунків державного банку клієнти зняли $1,3 млрд.

Росіяни почали забирати вклади зі Сбербанку
Фото: ntv.ru

За січень мешканці Російської Федерації забрали із державного Сбербанку понад 1,3 мільярда доларів. Йдеться саме про валютні рахунки. Із рахунків у рублях клієнти банку вивели 530 млрд рублів, що відповідає показникам січня минулого року.

Про це пише російський "Комерсант".

Такий відтік доларових активів (на $1,5 млрд) востаннє спостерігався у березні 2020 року, коли розпочалося активне поширення коронавірусної інфекції і в РФ запровадили локдаун.

Раніше стало відомо, що міжнародна платіжна компанія Western Union вирішила припинити роботу в Російській Федерації. Перекази в Росії через Western Union перестануть приймати 31 березня, а з 1 квітня отримати виплату або повернення буде неможливо.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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