Росіяни почали забирати вклади зі Сбербанку

За січень мешканці Російської Федерації забрали із державного Сбербанку понад 1,3 мільярда доларів. Йдеться саме про валютні рахунки. Із рахунків у рублях клієнти банку вивели 530 млрд рублів, що відповідає показникам січня минулого року.

Про це пише російський "Комерсант".

Такий відтік доларових активів (на $1,5 млрд) востаннє спостерігався у березні 2020 року, коли розпочалося активне поширення коронавірусної інфекції і в РФ запровадили локдаун.

Раніше стало відомо, що міжнародна платіжна компанія Western Union вирішила припинити роботу в Російській Федерації. Перекази в Росії через Western Union перестануть приймати 31 березня, а з 1 квітня отримати виплату або повернення буде неможливо.