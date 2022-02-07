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В Ужгороді обіцяють невдовзі завершити реконструкцію аеропорту

На фінальній стадії – реконструкція світлосигнальної системи аеродрому і системи її електропостачання.

В Ужгороді обіцяють невдовзі завершити реконструкцію аеропорту

У межах програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” у Закарпатській області триває реконструкція міжнародного аеропорту "Ужгород". Про це повідомляє голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

За його словами, минулого року фахівці уже повністю виконали капітальний ремонт покриття місць стоянки повітряних суден та майже завершили роботи з відновлення руліжної доріжки аеродрому.

На фінальній стадії – реконструкція світлосигнальної системи аеродрому і системи її електропостачання.

Окрім цього, розпочали капремонт покриття перону в зоні терміналу аеродрому та розробили робочий проєкт з реконструкції аеровокзалу.

“Вже невдовзі аеропорт “Ужгород” буде повністю оновлений. Це довгоочікувана та важлива реконструкція для нашого регіону!” - підкреслив Микита.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що за програмою Володимира Зеленського заплановане будівництво нових аеропортів: біля Маріуполя, поблизу Краматорська та у м. Мукачево на Закарпатті.

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