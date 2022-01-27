Мінінфраструктури залучає Францію до спільних проєктів

Передбачається можливість прямого кредиту від уряду Франції, співпраця між Енергоатомом та EDF, спільні програми з Airbus.

Україна зацікавлена у співпраці з Францією в рамках інфраструктурних проєктів, що забезпечать інтеграцію до європейської транспортної мережі, логістики та економіки в цілому.

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков після зустрічі в Парижі з міністром економіки, фінансів та реконструкції Франції Бруно Ле Мером.

За словами Кубракова, великі інфраструктурні проєкти, що реалізуються за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», здатні не тільки «зшивати» регіони всередині країни, але і забезпечувати стратегічну співпрацю на міжнародному рівні.

«Пріоритети Міністерства інфраструктури України – оновлення парку вантажних електричних локомотивів для Укрзалізниці, участь французьких будівельних компаній в проєктах концесії доріг та формування флоту для Національного авіаперевізника», - зазначив він.

Кубраков підкреслив, що переговори непрості, адже кожна з країн прагне захистити інтереси своїх виробників. Втім, французькі колеги проявляють готовність співпрацювати «у стратегічних проєктах, які передбачають не просто закупівлю товарів чи послуг, а також довгострокове пільгове фінансування, промислову співпрацю та високий відсоток локалізації виробництва».

В свою чергу, перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, яка також бере участь в переговорах, повідомила, що серед обговорюваних питань – залучення фінансових гарантій або прямого кредиту від уряду Франції, співпраця між Енергоатомом та EDF, спільні програми з Airbus і навіть консультації щодо проведення Всесвітньої виставки EXPO-2030 в Україні.

Нагадаємо, минулого року президент Володимир Зеленський заявив про створення національної авіакомпанії в рамках програми «Велике будівництво». Як повідомив координатор програми і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, до 2030 року в розвиток власного авіабудування буде інвестовано понад 34 млрд грн.