Епіцентр та Нова лінія ввели опцію повернення товару із застосунком Дія

З початку 2022 року в мережах ТЦ «Епіцентр» та гіпермаркетів «Нова Лінія» для всіх покупців стала доступна опція повернення товару з підтвердженням особи за допомогою мобільного застосунку Дія. У деяких Послуга, яка частково була запроваджена ще наприкінці 2021 року, підтвердила свою затребуваність серед відвідувачів.

Однією із вимог для повернення товару покупцем, згідно із чинним законодавством, є надання разом чеком документу, що посвідчує особу. Для того, щоб спростити та пришвидшити процедуру повернення товару, мережі «Епіцентр» та «Нова лінія» запровадили можливість використання додатку Дія.

Це дозволить відвідувачам в разі необхідності здійснити повернення товару відразу після покупки, або протягом наступних 4 днів, навіть без наявності при собі паспорта чи іншого документа.

Відтепер, на касі повернення після створення документу про повернення на основі чеку чи іншого документу про реалізацію, касир може просканувати штрих-код паспорта чи закордонного паспорта покупця, які відображаються у застосунку Дія. В ньому буде відображено запит на передачу копії цифрового документу.

Копії е-документів із застосунку Дія передаються до системи, після чого формується документ на повернення товару.

“Епіцентр та Нова Лінія за допомогою застосунку Дія значно спростили процедуру повернення товару та зробили її більш технологічною та комфортною для наших клієнтів. Цифрова трансформація бізнес-процесів в групі компаній «Епіцентр» піднімає сервіс та послуги на ще вищий рівень та робить його зручнішим та зрозумілішим для користувачів. Нашою програмою лояльності та мобільним додатком користуються понад 6 мільйонів користувачів. Тому ми і надалі рухатимемось в цьому напрямку та пропонуватимемо нашим клієнтам ще більше діджитал-сервісів”, – підкреслила Ірина Шинкаренко, заступник голови ТОВ «Епіцентр К» з реклами та маркетингу.

Довідка:

Епіцентр К – один із найбільших гравців українського ринку роздрібної торгівлі та лідер у сегменті товарів для дому та ремонту. Станом на грудень 2021 року ритейлер об'єднав понад 70 торгових центрів «Епіцентр», які представлені у всіх регіонах України. До структури групи компаній також входять маркетплейс та інтернет-магазин epicentr.ua, гіпермаркети «Нова Лінія» та цілий ряд виробничих активів у сфері агропромисловості, деревообробки та керамічної плитки.