Епіцентр К залучив $120 млн кредиту від Європейського інвестиційного банку для сільськогосподарської діяльності

Європейський інвестиційний банк виділить групі компаній Епіцентр К кредит на суму $120 млн для розбудови сільськогосподарської інфраструктури по Україні.

Відповідна кредитна угода строком на 9 років була підписана 22 грудня 2021 року. Кредитні кошти у розмірі $120 млн будуть спрямовані на будівництво елеваторних комплексів для зберігання зернових та олійних культур, а також на розвиток допоміжної інфраструктури.

Залучення кредиту дозволить групі компаній Епіцентр К запровадити найсучасніші технології та процеси управління, спрямовані на розширення своєї діяльності в агробізнесі. Новозбудовані об’єкти також нададуть можливість створити нові робочі місця, а це не лише матиме позитивний вплив на розвиток та покращення соціальних умов у місцевих громадах, але й сприятиме економічному зростанню України в цілому.

Підтримуючи модернізацію сільського господарства в Україні, Європейський інвестиційний банк має на меті підвищення продовольчої безпеки та ефективності продовольчого забезпечення, а також поліпшення сталості агрономічних заходів в Україні шляхом ефективного використання ресурсів, збільшення продуктивності та зменшення відходів сільського господарства. Це є запорукою сучасного агросектору, конкурентоспроможного на світовому ринку, що фактично зробить вагомий внесок в успішну протидію змінам клімату задля обмеження наслідків глобального потепління.

«Епіцентр К продовжує динамічно розвиватись та інвестувати значний обсяг коштів в українську економіку. Окрім масштабування торговельної мережі, ми розширюємо власні виробничі та елеваторні потужності, реалізуємо нові логістичні та інфраструктурні проєкти. Надання кредиту від найбільшої фінустанови Європейського Союзу свідчить про високий рівень довіри до групи компаній не тільки в Україні, але й на міжнародному ринку. І зараз репутація надійного фінансового партнера дозволила нам залучити додаткові фінансові ресурси для розвитку власного аграрного напряму. Ми також сподіваємося, що цей проект стане вагомим внеском у розвиток сільськогосподарського сектору в Україні», - прокоментував угоду з Європейськими інвестиційним банком генеральний директор Епіцентр К Петро Михайлишин.

Нагадаємо, аграрні активи групи компаній Епіцентр об’єднані під брендом Епіцентр Агро. Компанія обробляє 167 000 га землі в шести областях України, входить у ТОП-7 найбільших латифундистів України за площею земельного банку та в ТОП-5 найбільших приватних операторів на вітчизняному ринку лінійних елеваторів.

За останні п’ять років, з моменту придбання перших елеваторів, потужності з одночасного зберігання Епіцентр Агро виросли вшестеро – до понад 1,5 млн тонн. Загалом в структуру агрохолдингу входить 15 елеваторних комплексів, 8 з яких є маршрутними. На Вінниччині та Хмельниччині знаходяться найбільші елеваторні хаби агрохолдингу – це Вінницький елеватор та Закупнянське ХПП.

Загальна сума інвестицій Епіцентр К у розвиток аграрного напряму протягом 2016-2021 років перевищила 10 млрд грн.