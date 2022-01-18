Reuters: Можливість відключення Росії від SWIFT продовжує розглядатись

Представник Ради національної безпеки Білого дому заперечив інформацію німецького видання Handelsblatt про те, що ЄС і США вирішили не давати подальшого ходу ідеї відключити російські банки від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Про це повідомляє Reuters.

"Жоден варіант не відкидається. Ми продовжуємо дуже тісно консультуватися з європейськими колегами щодо серйозних наслідків для Росії, якщо вона продовжить вторгнення в Україну", - сказав представник.

Раніше сьогодні німецька газета Handelsblatt із посиланням на джерела в уряді Німеччини повідомила, що ЄС і США вирішили не давати подальшого ходу ідеї відключити російські банки від системи SWIFT.

Reuters звернулося до власних джерел в уряді Німеччини, які заявили, що "не можуть підтвердити цю інформацію", оскільки рішення ще не ухвалено.

Виключення Росії зі Свіфту, що фактично відрізало б країну від світової економіки, довгий час вважалося крайнім заходом, який західні країни могли б застосувати проти Росії, щоб утримати її від від розширення військової агресії проти України.

Система Swift – це глобальна мережа, яку використовують майже всі фінансові установи у всьому світі для переказу грошових сум один одному, і є наріжним каменем міжнародної платіжної системи.